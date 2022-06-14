Червень, 13 в 22:01

Жителі тимчасово окупованих територій повинні мати доступ до правдивої інформації про повномасштабну війну в Україні. Вже незабаром українські захисники звільнять від окупантів наш Крим, Донбас, Херсон та інші українські міста.

– Сьогодні вже 110 день нашої оборони. І коли це говориш, то розумієш, який великий шлях ми пройшли. Вдалося вибити ворога з Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Вдалося звільнити значну частину Харківщини. Загалом понад тисячу населених пунктів звільнені. Зупинений наступ окупантів на Півдні України. Так, вони досі хочуть зруйнувати й Миколаїв, і Запоріжжя, і міста Дніпропетровщини. Їм поки що вистачає сил, щоб бити з артилерії по Зеленодольську та Гуляйполю. Одеса залишається мішенню для російського флоту, – наголосив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави закликав людей, які мають можливість, спілкуватися з людьми на окупованих територіях України та розповідати їм правду про агресію Росії. Зеленський пообіцяв, що врешті-решт у наших містах замайорить український прапор.

Зараз дивляться

– І я прошу всіх, у кого є така можливість, спілкуватися з людьми на окупованому Півдні, на Донбасі, на Харківщині. Говоріть їм, говоріть їм про Україну. Говоріть їм правду. Говоріть про те, що звільнення буде. Говоріть Кирилівці, Генічеську, Бердянську, Мангушу. Говоріть Горлівці, Донецьку, Луганську. Говоріть усім на Харківщині, хто ще змушений бачити російський прапор на нашій українській землі. Говоріть їм, що українська армія обов’язково прийде, – наголосив Зеленський.

Президент України переконаний, що захисники звільнять наш Крим від окупантів. А прапор України знову майорітиме над Ялтою, Євпаторією та іншими містами.