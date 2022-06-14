Потрібно говорити українцям на окупованих територіях, що ми обов’язково повернемось – Зеленський
Жителі тимчасово окупованих територій повинні мати доступ до правдивої інформації про повномасштабну війну в Україні. Вже незабаром українські захисники звільнять від окупантів наш Крим, Донбас, Херсон та інші українські міста.
– Сьогодні вже 110 день нашої оборони. І коли це говориш, то розумієш, який великий шлях ми пройшли. Вдалося вибити ворога з Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Вдалося звільнити значну частину Харківщини. Загалом понад тисячу населених пунктів звільнені. Зупинений наступ окупантів на Півдні України. Так, вони досі хочуть зруйнувати й Миколаїв, і Запоріжжя, і міста Дніпропетровщини. Їм поки що вистачає сил, щоб бити з артилерії по Зеленодольську та Гуляйполю. Одеса залишається мішенню для російського флоту, – наголосив президент України Володимир Зеленський.
Глава держави закликав людей, які мають можливість, спілкуватися з людьми на окупованих територіях України та розповідати їм правду про агресію Росії. Зеленський пообіцяв, що врешті-решт у наших містах замайорить український прапор.
– І я прошу всіх, у кого є така можливість, спілкуватися з людьми на окупованому Півдні, на Донбасі, на Харківщині. Говоріть їм, говоріть їм про Україну. Говоріть їм правду. Говоріть про те, що звільнення буде. Говоріть Кирилівці, Генічеську, Бердянську, Мангушу. Говоріть Горлівці, Донецьку, Луганську. Говоріть усім на Харківщині, хто ще змушений бачити російський прапор на нашій українській землі. Говоріть їм, що українська армія обов’язково прийде, – наголосив Зеленський.
Президент України переконаний, що захисники звільнять наш Крим від окупантів. А прапор України знову майорітиме над Ялтою, Євпаторією та іншими містами.
– Звичайно, ми звільнимо наш Крим. Прапор України знову буде над Ялтою та Судаком, над Джанкоєм та Євпаторією. І хай кожен з російських посадовців, хто захопив собі дорогоцінну землю в Криму, памʼятає: це не та земля, де їм буде спокій. Немає сьогодні тієї людини, яка точно скаже, скільки часу триватиме наш шлях до перемоги. Але абсолютна більшість людей сьогодні вже усвідомлює – саме такий наш шлях. Саме так завершиться ця війна. Ми відбудуємо все, що зруйнували окупанти від Волновахи до Чорткова, бо це Україна. І це на нашу долю випало повертати та укріплювати, – вважає президент.