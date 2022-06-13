Воевал против сына: пленный “ДНРовец” рассказал, как ровнял с землей Северодонецк

Июнь, 13 в 18:08

Во время боев в Луганской области взяли в плен 47-летнего жителя Донецка, который с 2015 года воюет против Украины в составе танкового подразделения так называемой народной милиции “ДНР”, хотя его собственный сын служит в ВСУ.

На допросе он рассказал, что с начала полномасштабного вторжения РФ вместе с оккупационными войсками прибыл в Луганскую область, где активно участвовал в боевых действиях.

– У меня семья. Жена и сын с 2014 года проживают в Днепре. Я сам с 2015 года военнослужащий “ДНР”, 25 марта 2022 года мы выдвинулись, чтобы начать активные боевые действия с ВСУ в районе Рубежного, — сказал военнопленный.

По его словам, в этом городе из танка он расстреливал химзавод Заря и гаражный кооператив, а с 30 мая стрелял по драмтеатру и жилым домам в Северодонецке, зная, что там прячутся мирные жители.

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По одному из домов он выпустил 11 снарядов.