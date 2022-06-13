Воював проти сина: полонений “ДНРівець” розповів, як рівняв із землею Сєвєродонецьк

Червень, 13 в 18:08

Під час боїв в Луганській області взяли в полон 47-річного мешканця Донецька, який з 2015 року воює проти України у складі танкового підрозділу так званої народної міліції “ДНР”, хоча його власний син служить в ЗСУ.

На допиті він розповів, що з початку повномасштабного вторгнення РФ разом з окупаційними військами прибув на Луганщину, де брав активну участь у бойових діях.

– У мене сім’я. Дружина та син з 2014 року проживають у Дніпрі. Я сам із 2015 року військовослужбовець “ДНР”, 25 березня 2022 року ми висунулися, щоб розпочати активні бойові дії з ЗСУ в районі Рубіжного, – сказав військовополонений.

За його словами, у цьому місті він із танка розстрілював хімзавод Зоря та гаражний кооператив, а з 30 травня так само стріляв по драмтеатру та житловим будинкам у Сєвєродонецьку, знаючи, що там ховаються мирні мешканці.

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По одному з будинків він випустив 11 снарядів.