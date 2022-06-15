В Киеве разоблачили фармкомпанию, финансирующую “ДНР” через аптечный бизнес в Донецке

Июнь, 15 в 18:32

В Киеве заблокировали деятельность фармацевтической компании, которая перечислила в так называемый бюджет “ДНР” почти 8 млн грн. Деньги поступали к марионеточной власти как уплата “налогов” через аптечный бизнес в Донецке.

По данным Службы безопасности Украины, полученные деньги главари террористов направляли на полномасштабную войну против Украины.

Следствие установило, что к схеме причастны два руководителя киевского предприятия, которые владели более 50 аптеками во временно оккупированном Донецке. Они “перерегистрировали” торговые точки, чтобы вести незаконный бизнес.

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В столичном офисе дельцов нашли доказательства деятельности в так называемой ДНР против Украины. Обоим организаторам сделки сообщили о подозрении в финансировании терроризма по ч. 2 ст. 258-5 действующего Уголовного кодекса Украины.

За совершенное дельцам может грозить тюремное заключение до 10 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества. Следователи решают вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.