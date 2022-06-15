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Факти / Україна

У Києві викрили фармкомпанію, яка фінансувала “ДНР” через аптечний бізнес у Донецьку

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Києві викрили фармкомпанію, яка фінансувала “ДНР” через аптечний бізнес у Донецьку
Фото: СБУ

У Києві заблокували діяльність фармацевтичної компанії, яка перерахувала до так званого бюджету “ДНР” майже 8 млн грн. Гроші надходили до маріонеткової влади як сплата “податків” через аптечний бізнес у Донецьку.

За даними Служби безпеки України, одержані гроші ватажки терористів спрямовували на повномасштабну війну проти України.

Фото: СБУ

Слідство встановило, що до схеми причетні двоє керівників київського підприємства, які володіли понад 50 аптеками у тимчасово окупованому Донецьку. Вони “перереєстрували” торговельні точки, щоб вести незаконний бізнес.

Зараз дивляться

У столичному офісі ділків знайшли докази діяльності у так званій ДНР проти України. Обом організаторам оборудки повідомили про підозру в фінансуванні тероризму за ч. 2 ст. 258-5 чинного Кримінального кодексу України.

За скоєне ділкам може загрожувати тюремне ув’язнення до 10 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна. Слідчі вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Джерело: СБУ
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