У Києві викрили фармкомпанію, яка фінансувала “ДНР” через аптечний бізнес у Донецьку

Червень, 15 в 18:32

У Києві заблокували діяльність фармацевтичної компанії, яка перерахувала до так званого бюджету “ДНР” майже 8 млн грн. Гроші надходили до маріонеткової влади як сплата “податків” через аптечний бізнес у Донецьку.

За даними Служби безпеки України, одержані гроші ватажки терористів спрямовували на повномасштабну війну проти України.

Слідство встановило, що до схеми причетні двоє керівників київського підприємства, які володіли понад 50 аптеками у тимчасово окупованому Донецьку. Вони “перереєстрували” торговельні точки, щоб вести незаконний бізнес.

Зараз дивляться

У столичному офісі ділків знайшли докази діяльності у так званій ДНР проти України. Обом організаторам оборудки повідомили про підозру в фінансуванні тероризму за ч. 2 ст. 258-5 чинного Кримінального кодексу України.

За скоєне ділкам може загрожувати тюремне ув’язнення до 10 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна. Слідчі вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.