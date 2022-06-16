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Факты / Украина

Привезли кандидатство в ЕС – советник министра о целях визита Макрона, Шольца и Драги

Татьяна Забожко, редактор ленты
Привезли кандидатство в ЕС – советник министра о целях визита Макрона, Шольца и Драги
Фото: Depositphotos

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив озвучил цель визита в Украину президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги.

По информации советника министра МВД, Макрон, Шольц и Драги “привезли Украине кандидатство в ЕС”.

Кроме того, добавляет Виктор Андрусов, есть еще одна цель совместного визита лидеров трех стран.

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– По моей информации, Макрон, Шольц и Драги везут нам кандидатство в ЕС и… просьбу вернуться в переговорный процесс с Путиным, – отметил советник министра внутренних дел Украины.

Ранее итальянское издание La Stampa отмечало, что лидеры Германии, Франции и Италии намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским перед саммитом стран Большой семерки, чтобы подтвердить поддержку трех крупнейших европейских стран.

Источник: Виктор Андрусив

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