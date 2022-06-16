Привезли кандидатство в ЄС – радник міністра про мету візиту Макрона, Шольца і Драгі

Червень, 16 в 10:08

Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів озвучив мету візиту до України президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі.

За інформацією радника міністра МВС, Макрон, Шольц і Драгі “привезли Україні кандидатство в ЄС”.

Крім того, додає Віктор Андрусів, є й ще одна мета спільного візиту лідерів трьох країн.

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– За моєю інформацією, Макрон, Шольц і Драгі везуть нам кандидатство в ЄС і… прохання повернутися в переговорний процес із Путіним, – зазначив радник міністра внутрішніх справ України.

Раніше італійське видання La Stampa зазначало, що лідери Німеччини, Франції та Італії мають намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським перед самітом країн Великої сімки, щоб засвідчити підтримку трьох найбільших європейських країн.

Джерело: Віктор Андрусів