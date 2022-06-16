Июнь, 16 в 9:40

С начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали около 32 950 российских оккупантов. За сутки уничтожили еще 200.

Обновленные потери россиян назвал Генштаб ВСУ. Также украинские защитники за сутки уничтожили еще девять вражеских танков, семь артиллерийских систем, три реактивных системы залпового огня и 17 боевых бронированных машин.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

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танки – 1 449 (+9);

боевые бронированные машины – 3 545 (+17);

артиллерийские системы – 729 (+7);

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 233 (+3);

средства ПВО – 97;

самолеты – 213;

вертолеты – 179;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591;

крылатые ракеты – 129;

корабли/катера – 13;

автомобильная техника и автоцистерны – 2 494 (+9);

специальная техника – 55.

Наибольшие потери российские оккупанты понесли на Бахмутском направлении.

По информации Генштаба ВСУ, на 113-й день полномасштабной войны на Славянском направлении враг ведет штурмовые действия и ищет слабые места в оборонных позициях наших войск. На Донецком направлении – боевые действия вдоль линии столкновения.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Фото: Генштаб ВСУ