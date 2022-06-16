Червень, 16 в 9:40

Від початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували близько 32 950 російських окупантів. За добу знищили ще 200.

Оновлені втрати росіян назвав Генштаб ЗСУ. Також українські захисники за добу знищили ще дев’ять ворожих танків, сім артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню і 17 бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати РФ у війні проти України:

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танки ‒ 1 449 (+9);

бойові броньовані машини ‒ 3 545 (+17);

артилерійські системи – 729 (+7);

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 233 (+3);

засоби ППО – 97;

літаки – 213;

гелікоптери – 179;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 591;

крилаті ракети – 129;

кораблі /катери – 13;

автомобільна техніка та автоцистерни – 2 494 (+9);

спеціальна техніка – 55.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на 113-й день повномасштабної війни на Слов’янському напрямку ворог веде штурмові дії і шукає слабкі місця в оборонних позиціях наших військ. На Донецькому напрямку – бойові дії уздовж лінії зіткнення.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Фото: Генштаб ЗСУ