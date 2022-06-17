Нет на вооружении армии России: украинские защитники сбили беспилотник Мерлин-ВР

Июнь, 17 в 17:33

Вооруженные силы Украины сбили российский разведывательный беспилотный летательный аппарат Мерлин-ВР. Экспериментальный беспилотник продемонстрировали обществу только в сентябре 2021 года и еще не приняли официально на вооружение армии Российской Федерации.

По данным украинских изданий, разработкой беспилотника занимались специалисты в Научно-исследовательском институте современных телекоммуникационных технологий на территории российского города Смоленск. Его особенность состоит в гибридной силовой установке.

Беспилотник обеспечивает малую акустическую заметность, может находиться в воздухе до 10 часов и на высоте до 5 км, как утверждали разработчики.

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Наиболее возможная нагрузка Мерлин-ВР в 6,5 кг позволяет установить мощный оптико-электронный модуль.

Специалисты считают, что Российская Федерация начала применять такие беспилотники, чтобы попытаться испытать его установку во время реальных боевых условий. Однако есть другая версия — вероятнее всего российская армия испытывает значительный недостаток техники, потерянной в результате агрессии против Украины.

Источник: АрміяInform