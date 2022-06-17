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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Вибухи у Харкові, Одесі та бої за Сєверодонецьк: що відбувається на 114-й день війни (онлайн)

Вибухи у Харкові, Одесі та бої за Сєверодонецьк: що відбувається на 114-й день війни (онлайн)

На території України зникли три громадяни США. Білий дім та Держдеп наразі не певні, що вони є полоненими у РФ, але з’ясовують обставини їх зникнення.

17 червня Єврокомісія очікується надання рекомендації на отримання статусу кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що західна зброя допоможе Україні повернути окуповані території РФ, включаючи Донбас та Крим.

Українські розвідники виклали у відкритий доступ технічну документацію Керченського мосту, що поєднує континентальну Росію та анексований український Крим.

 

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00:44 - 17 червня

Актуальна карта повітряних тривог на території України станом на 00:40 17 червня.

Наразі сирени лунають на території Луганської та Харківської областей.

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