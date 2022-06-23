Червень, 23 в 19:01

Україна отримає від Німеччини найсучаснішу систему ППО, якої немає навіть на озброєнні Бундесверу.

Про це посол України у Федеративній Республіці Німеччина Андрій Мельник розповів в інтерв’ю інформагентству Укрінформ.

Його запитали, в чому головна проблема з боку німецького уряду в питаннях постачання Україні зброї й чому блокується постачання зброї з інших країн.

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– Ми розуміємо обмежені можливості Бундесверу після багатьох років економії. Водночас особисто я і досі переконаний, що наявний ресурс військової допомоги Україні для відбиття російської агресії цілком дозволяє подальші поставки нам озброєння. Ми володіємо інсайдерською інформацією. Ніщо не заважає Берліну ухвалити рішення про направлення нашим ЗСУ бодай частини із близько 800 одиниць транспортних танків Fuchs, 325 бойових танків Leopard-2 чи 380 бойових машин піхоти Marder, що жодною мірою не зменшить обороноздатність країни, – сказав він.

Посол Мельник сподівається, що уряд Німеччини відкладе вбік усі відмовки і надасть Україні максимально можливу військову допомогу, зокрема, і з власних резервів.

– Другий блок, на якому ми зосереджуємо головну увагу, – це налагодження дійсно стратегічного діалогу з німецьким ВПК, який є четвертим за потужністю у світі, – пояснив він.

Він нагадав, що минулого року Німеччина експортувала військової продукції на суму понад €9,4 млрд.

– Причому тут йдеться як про короткострокове постачання важкої зброї старих зразків, наприклад, 100 вже згаданих БМП Marder і 88 танків Leopard-1 могли б бути покроково поставлені в Україну протягом року по ходу їх модернізації (на жаль, уряд Німеччини і досі невиправдано блокує цей проєкт), так і про потужні проєкти у середньостроковій перспективі. Зокрема, я сподіваюся на підтримку з боку Берліна у закупівлі подальших 10 стаціонарних систем ППО IRIS-T, які вважаються одними з найкрутіших у світі та протягом наступних років можуть забезпечити безпечне небо над Україною, – розповів Андрій Мельник.

Український дипломат додав, що пишається тим, що йому та українським дипломатам вдалось подолати шалений політичний опір і в тісній закулісній взаємодії з виробником – компанією Diehl Defence – домогтися укладення контракту на закупівлю першої такої системи вартістю €178 млн, причому коштом німецького уряду.

– За це окрема подяка канцлеру Шольцу. До речі, навіть у Бундесверу немає поки такої ППО, – зауважив посол Мельник.

Він також заявив, що очікує “зелене світло” від уряду Німеччини щодо придбання 100 нових САУ Panzerhaubitze 2000, відповідну пропозицію щодо чого українська сторона вже отримала від німецької промисловості.

– Окрему увагу планую присвятити налагодженню стратегічної співпраці для розбудови вітчизняних ВМС, адже в Німеччині виробляються одні з найкращих у світі фрегатів, корветів, підводних човнів, – додав він.

Раніше, 21 червня, уряд Німеччини опублікував перелік військового озброєння та обладнання, яке вже передав чи збирається передати Україні.

Цьому передувала кількатижнева критика з боку України та мешканців інших країн на адресу Німеччини, оскільки уряд ФРН не сприяв швидкому постачанню озброєння в Україну та затримував передачу вже оголошених видів зброї.