Ракетный удар по дому в Киеве: найден погибший, 6 пострадали, спасательные работы продолжаются
В жилом доме в Шевченковском районе Киева, куда утром 26 июня попала российская ракета, продолжаются спасательно-поисковые работы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Он уточнил, что на данный момент обнаружено тело одного погибшего, еще шесть жителей дома ранены.
– Четырех из них, в том числе семилетнюю девочку, госпитализировали. Двое – с легкими травмами – будут лечиться амбулаторно, – подчеркнул Кличко.
Девочку прооперировали, ее состояние врачи оценивают как стабильное и уверяют, что жизни ребенка ничего не угрожает. У ее матери – состояние средней тяжести.
Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире телемарафона уточнил, что несколько человек отказались от госпитализации.
Столичные спасатели уточняют, что отдельные локальные очаги возгораний в пострадавшем в результате обстрела доме ликвидированы.
Во время разбора завалов спасены два человека, в том числе ребенок.
К спасательным работам привлечены 113 бойцов ГСЧС и 22 единицы спецтехники.
По состоянию на 16.10 из-под завалов деблокировано тело погибшего мужчины.
Россия нанесла ракетный удар по жилому дому в Киеве 26 июня около 6.30. В результате обстрела вспыхнул пожар, разрушены три этажа – с седьмого по девятый.
Из-под завалов спасатели достали семилетнюю девочку и ее мать, а затем и погибшего мужчину.
Фото: Віталй Кличко