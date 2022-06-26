Июнь, 26 в 16:36

В жилом доме в Шевченковском районе Киева, куда утром 26 июня попала российская ракета, продолжаются спасательно-поисковые работы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он уточнил, что на данный момент обнаружено тело одного погибшего, еще шесть жителей дома ранены.

– Четырех из них, в том числе семилетнюю девочку, госпитализировали. Двое – с легкими травмами – будут лечиться амбулаторно, – подчеркнул Кличко.

Девочку прооперировали, ее состояние врачи оценивают как стабильное и уверяют, что жизни ребенка ничего не угрожает. У ее матери – состояние средней тяжести.

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Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в эфире телемарафона уточнил, что несколько человек отказались от госпитализации.

Столичные спасатели уточняют, что отдельные локальные очаги возгораний в пострадавшем в результате обстрела доме ликвидированы.

Во время разбора завалов спасены два человека, в том числе ребенок.

К спасательным работам привлечены 113 бойцов ГСЧС и 22 единицы спецтехники.

По состоянию на 16.10 из-под завалов деблокировано тело погибшего мужчины.

Россия нанесла ракетный удар по жилому дому в Киеве 26 июня около 6.30. В результате обстрела вспыхнул пожар, разрушены три этажа – с седьмого по девятый.

Из-под завалов спасатели достали семилетнюю девочку и ее мать, а затем и погибшего мужчину.

Фото: Віталй Кличко