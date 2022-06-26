Под завалами слышны голоса, двое пострадавших – уже в больнице – Кличко об обстреле Киева
Утром 26 июня российские военные попали ракетой в девятиэтажку в Шевченковском районе Киева.
Обновлено в 09.45. Начальник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Шевченковском районе Киева Сергей Шевчук отметил, что в настоящее время официально подтверждена информация об одном погибшем.
Обновлено в 09.22. Из-под завалов достали семилетнюю девочку.
– Она жива. Сейчас спасают ее маму, – отметил мэр Киева Виталий Кличко.
В данный момент ребенок в стабильном состоянии, уточнил мэр города в комментарии журналистке Фактов ICTV Ольге Чайко в эфире национального телемарафона.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что мать спасенной девочки зажало бетонной плитой перекрытия.
– Она жива. Стонет от боли. Спасатели подогнали тяжелые краны для того, чтобы поднять плиту и спасти ее, – уточнил Антон Геращенко.
По его словам, мужчина, которого достали из-под завалов без признаков жизни, вероятно, может приходиться отцом семилетней девочке.
Обновлено в 08.56. Часть жителей эвакуировали, а двоих пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.
– Те, кто сейчас находятся в больнице, – в удовлетворительном состоянии, им оказывается помощь. Врачи говорят, что критической угрозы нет, – отметил городской глава Киева Виталий Кличко.
По словам мэра столицы, под завалами слышны голоса людей, они живы.
– Спасатели сейчас пытаются их достать, – добавил Виталий Кличко.
Чтобы не спровоцировать их гибель, спасатели не хотят слишком сильно заливать место возгорания водой.
Также существует угроза отравления жильцов дома из-за значительного задымления.
Обновлено в 08.27. Согласно данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области, сейчас ликвидируют возгорание 67 спасателей с привлечением 19 единиц техники.
В целом пожар охватил площадь 300 кв. м.
Одна российская ракета, которой была атакована столица, была сбита силами противовоздушной обороны в Киевской области.
– Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел района. Разрушений и пострадавших в результате этого нет, – отметил руководитель областной военной администрации Алексей Кулеба.
Обновлено в 07.12. В 7.00 бригады скорой и спасатели прибыли в Шевченковский район, где раздались взрывы.
– В двух домах происходит спасание и эвакуация жителей, – отметил городской глава Киева Виталий Кличко.
Обновлено в 06.49. Факт взрывов в Шевченковском районе столицы Виталий Кличко подтвердил в 06.40.
Источники Фактов ICTV сообщили о пролете четырех ракет над жилыми домами Киева около 06.30.
В столице и области сирены прозвучали около 05.47.
Воздушная тревога утром 26 июня была объявлена по всей территории Украины.
Разрешили покинуть укрытия людям в 07.21.
Полномасштабная война в Украине длится уже 123-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Виталий Кличко, Алексей Кулеба, ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины, Ольга Чайко