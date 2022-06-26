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Факты / Україна

Под завалами слышны голоса, двое пострадавших – уже в больнице – Кличко об обстреле Киева

Татьяна Забожко, редактор ленты
Подтверждено
Обстріл Києва 26 червня 2022
Фото: ГСЧС

Утром 26 июня российские военные попали ракетой в девятиэтажку в Шевченковском районе Киева.

Обновлено в 09.45. Начальник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Шевченковском районе Киева Сергей Шевчук отметил, что в настоящее время официально подтверждена информация об одном погибшем.

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Обновлено в 09.22. Из-под завалов достали семилетнюю девочку.

– Она жива. Сейчас спасают ее маму, – отметил мэр Киева Виталий Кличко.

В данный момент ребенок в стабильном состоянии, уточнил мэр города в комментарии журналистке Фактов ICTV Ольге Чайко в эфире национального телемарафона.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что мать спасенной девочки зажало бетонной плитой перекрытия.

– Она жива. Стонет от боли. Спасатели подогнали тяжелые краны для того, чтобы поднять плиту и спасти ее, – уточнил Антон Геращенко.

Обстріл Києва 26 червня 2022
Обстріл Києва 26 червня 2022
Обстріл Києва 26 червня 2022
Обстріл Києва 26 червня 2022
Обстріл Києва 26 червня 2022
Обстріл Києва 26 червня 2022
Обстріл Києва 26 червня 2022
Обстріл Києва 26 червня 2022
Под завалами слышны голоса, двое пострадавших – уже в больнице – Кличко об обстреле Киева / 5 фотографий

По его словам, мужчина, которого достали из-под завалов без признаков жизни, вероятно, может приходиться отцом семилетней девочке.

Обновлено в 08.56. Часть жителей эвакуировали, а двоих пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

– Те, кто сейчас находятся в больнице, – в удовлетворительном состоянии, им оказывается помощь. Врачи говорят, что критической угрозы нет, – отметил городской глава Киева Виталий Кличко.

По словам мэра столицы, под завалами слышны голоса людей, они живы.

– Спасатели сейчас пытаются их достать, – добавил Виталий Кличко.

Чтобы не спровоцировать их гибель, спасатели не хотят слишком сильно заливать место возгорания водой.

Также существует угроза отравления жильцов дома из-за значительного задымления.

Обновлено в 08.27. Согласно данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области, сейчас ликвидируют возгорание 67 спасателей с привлечением 19 единиц техники.

В целом пожар охватил площадь 300 кв. м.

Одна российская ракета, которой была атакована столица, была сбита силами противовоздушной обороны в Киевской области.

Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел района. Разрушений и пострадавших в результате этого нет, – отметил руководитель областной военной администрации Алексей Кулеба.

Обновлено в 07.12. В 7.00 бригады скорой и спасатели прибыли в Шевченковский район, где раздались взрывы.

– В двух домах происходит спасание и эвакуация жителей, – отметил городской глава Киева Виталий Кличко.

Обновлено в 06.49. Факт взрывов в Шевченковском районе столицы Виталий Кличко подтвердил в 06.40.

Источники Фактов ICTV сообщили о пролете четырех ракет над жилыми домами Киева около 06.30.

В столице и области сирены прозвучали около 05.47.

Воздушная тревога утром 26 июня была объявлена по всей территории Украины.

Карта повітряних тривог 06.30 26 червня 2022

Разрешили покинуть укрытия людям в 07.21.

Полномасштабная война в Украине длится уже 123-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Виталий Кличко, Алексей КулебаГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины, Ольга Чайко

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