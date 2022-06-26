Июнь, 26, 2022 в 9:55

Утром 26 июня российские военные попали ракетой в девятиэтажку в Шевченковском районе Киева.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Обновлено в 09.45. Начальник Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Шевченковском районе Киева Сергей Шевчук отметил, что в настоящее время официально подтверждена информация об одном погибшем.

Сейчас смотрят

Обновлено в 09.22. Из-под завалов достали семилетнюю девочку.

– Она жива. Сейчас спасают ее маму, – отметил мэр Киева Виталий Кличко.

В данный момент ребенок в стабильном состоянии, уточнил мэр города в комментарии журналистке Фактов ICTV Ольге Чайко в эфире национального телемарафона.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что мать спасенной девочки зажало бетонной плитой перекрытия.

– Она жива. Стонет от боли. Спасатели подогнали тяжелые краны для того, чтобы поднять плиту и спасти ее, – уточнил Антон Геращенко.

Под завалами слышны голоса, двое пострадавших – уже в больнице – Кличко об обстреле Киева / 5 фотографий

По его словам, мужчина, которого достали из-под завалов без признаков жизни, вероятно, может приходиться отцом семилетней девочке.

Обновлено в 08.56. Часть жителей эвакуировали, а двоих пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.

– Те, кто сейчас находятся в больнице, – в удовлетворительном состоянии, им оказывается помощь. Врачи говорят, что критической угрозы нет, – отметил городской глава Киева Виталий Кличко.

По словам мэра столицы, под завалами слышны голоса людей, они живы.

– Спасатели сейчас пытаются их достать, – добавил Виталий Кличко.

Чтобы не спровоцировать их гибель, спасатели не хотят слишком сильно заливать место возгорания водой.

Также существует угроза отравления жильцов дома из-за значительного задымления.

Обновлено в 08.27. Согласно данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области, сейчас ликвидируют возгорание 67 спасателей с привлечением 19 единиц техники.

В целом пожар охватил площадь 300 кв. м.

Одна российская ракета, которой была атакована столица, была сбита силами противовоздушной обороны в Киевской области.

– Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел района. Разрушений и пострадавших в результате этого нет, – отметил руководитель областной военной администрации Алексей Кулеба.

Обновлено в 07.12. В 7.00 бригады скорой и спасатели прибыли в Шевченковский район, где раздались взрывы.

– В двух домах происходит спасание и эвакуация жителей, – отметил городской глава Киева Виталий Кличко.

Обновлено в 06.49. Факт взрывов в Шевченковском районе столицы Виталий Кличко подтвердил в 06.40.

Источники Фактов ICTV сообщили о пролете четырех ракет над жилыми домами Киева около 06.30.

В столице и области сирены прозвучали около 05.47.

Воздушная тревога утром 26 июня была объявлена по всей территории Украины.

Разрешили покинуть укрытия людям в 07.21.

Полномасштабная война в Украине длится уже 123-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Виталий Кличко, Алексей Кулеба, ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины, Ольга Чайко