Червень, 26 в 16:36

У житловому будинку у Шевченському районі Києва, куди вранці 26 червня влучила російська ракета, тривають рятувально-пошукові роботи. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він уточнив, що станом на зараз виявлено тіло одного загиблого, ще шістьох мешканців будинку поранено.

– Чотирьох із них, зокрема семирічну дівчинку, госпіталізували. Двоє – з легкими травмами – лікуватимуться амбулаторно, – наголосив Кличко.

Дівчинку прооперували, її стан лікарі оцінюють як стабільний і запевняють, що життю дитини нічого не загрожує. У її матері – стан середньої тяжкості.

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Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі телемарафону уточнив, що кілька людей відмовилися від госпіталізації.

Столичні рятувальники уточнюють, що окремі локальні осередки загорянь в будинку, що постраждав внаслідок обстрілу, ліквідовано.

Під час розбору завалів врятовано двох людей, зокрема дитину.

До рятувальних робіт залучено 113 бійців ДСНС та 22 одиниці спецтехніки.

Станом на 16.10 з-під завалів деблоковано тіло загиблого чоловіка.

Росія завдала ракетного удару по житловому будинку у Києві 26 червня близько 6.30. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, зруйновано три поверхи – із сьомого до дев’ятого.

Із-під завалів рятувальники звільнили семирічну дівчинку та її матір, а потім і загиблого чоловіка.

Фото: Віталй Кличко