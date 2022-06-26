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Факты / Украина

Удар по Киеву 26 июня демонстрирует важность международного единства в поддержке Украины — Шольц

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Олаф Шольц

Удар России по жилому дому Киева 26 июня демонстрирует важность международного единства в поддержке Украины.

Об этом, выступая после проведения первой сессии саммита G7, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

—  То, что это жестокая война, которую ведет Путин, мы сейчас еще раз убедились в результате ракетных обстрелоа домов в Киеве — это показывает, что правильно, что мы стоим вместе и поддерживаем украинцев в защите своей страны, своей демократии, своей свободы, — говорит Шольц.

Также он отметил, что он и президент США Джо Байден единодушны в том, что необходимо сделать.

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— Германия и США всегда будут действовать вместе, когда речь идет о вопросах безопасности Украины, — сказал канцлер.

Напомним, что 26 июня Россия нанесла ракетный удар по жилому дому в Киеве. Из-под завалов спасатели достали семилетнюю девочку и ее мать, а затем и погибшего мужчину.

Источник: The Guardian

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