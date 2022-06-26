Удар по Києву 26 червня демонструє важливість міжнародної єдності у підтримці України – Шольц

Червень, 26 в 17:59

Удар Росії по житловому будинку Києва 26 червня демонструє важливість міжнародної єдності у підтримці України.

Про це, виступаючи після проведення першої сесії саміту G7, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

– Те, що це жорстока війна, яку веде Путін, ми зараз ще раз переконалися через ракетні обстріли будинків у Києві — це показує, що правильно, що ми стоїмо разом і підтримуємо українців у захисті своєї країни, своєї демократії, своєї свободи, – каже Шольц.

Також він зазначив, що він і президент США Джо Байден одностайні у тому, що необхідно зробити.

Зараз дивляться

– Німеччина та США завжди діятимуть разом, коли йдеться про питання безпеки України, – сказав канцлер.

Нагадаємо, що 26 червня Росія завдала ракетного удару по житловому будинку у Києві. Із-під завалів рятувальники дістали семирічну дівчинку та її матір, а потім і загиблого чоловіка.

Джерело: The Guardian