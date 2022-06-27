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Факты / Украина

Российские солдаты ищут юристов, чтобы сбежать из войны — ГУР

Валентина Летяк, редактор ленты
російські солдати
Фото: Depositphotos

Российский военный в телефонном разговоре с матерью жалуется на большие потери и командиров и просит найти юриста, который поможет легально сбежать из войны в Украине. Главное управление разведки Минобороны опубликовало очередной перехват.

– Что делать, как поступить правильно? Нам нужно быть подкованными. Потому что здесь приезжают, нам пытаются что-то впарить. Мы, конечно, их слушаем. Но нам кажется, что это все… (глупости). Уже месяц подкрепления ожидаем, – рассказывает оккупант.

По его словам, на передовой не хватает боеприпасов, поскольку другие российские военные боятся ехать в сам ад.

– Потому что все сц***** (боятся). Половина вообще духовно сдались уже. Мы сейчас в бехи сели и… (поехали) бы отсюда, – жалуется российский солдат матери.

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Накануне украинская разведка обнародовала перехват разговора боевика так называемой ДНР с женой, в которой он эмоционально описал, как ВСУ полностью разбили их подразделение.

По его словам, они просили о подкреплении, однако никто не отправил дополнительные силы на помощь.

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Источник: Минобороны
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