Російські солдати шукають юристів, щоб втекти з війни – ГУР

Червень, 27 в 15:01

Російський військовий у телефонній розмові з матір’ю скаржиться на великі втрати та командирів і просить знайти юриста, який допоможе легально втекти з війни в Україні. Головне управління розвідки Міноборони опублікувало черговий перехват.

– Що робити, як вчинити правильно? Нам треба бути підкованими. Тому що тут приїжджають, нам намагаються щось впарити. Ми, звісно, їх слухаємо. Але нам здається що це все… (дурниці). Вже місяць підкріплення очікуємо, – розповідає окупант.

За його словами, на передовій не вистачає боєприпасів, оскільки інші російські військові бояться їхати в саме пекло.

– Тому що всі сц***** (бояться). Половина взагалі духовно здались вже. Ми зараз в бехи сіли і… (поїхали) б звідси, – скаржиться російський солдат матері.

Зараз дивляться

Напередодні українська розвідка оприлюднила перехват розмови бойовика так званої ДНР з дружиною, в якій він емоційно описав, як ЗСУ повністю розбили їхній підрозділ.

За його словами, вони просили про підкріплення, однак ніхто не відправив додаткові сили на підмогу.