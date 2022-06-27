Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Російські солдати шукають юристів, щоб втекти з війни – ГУР

Валентина Летяк, редакторка стрічки
російські солдати
Фото: Depositphotos

Російський військовий у телефонній розмові з матір’ю скаржиться на великі втрати та командирів і просить знайти юриста, який допоможе легально втекти з війни в Україні. Головне управління розвідки Міноборони опублікувало черговий перехват.

– Що робити, як вчинити правильно? Нам треба бути підкованими. Тому що тут приїжджають, нам намагаються щось впарити. Ми, звісно, їх слухаємо. Але нам здається що це все… (дурниці). Вже місяць підкріплення очікуємо, – розповідає окупант.

За його словами, на передовій не вистачає боєприпасів, оскільки інші російські військові бояться їхати в саме пекло.

– Тому що всі сц***** (бояться). Половина взагалі духовно здались вже. Ми зараз в бехи сіли і… (поїхали) б звідси, – скаржиться російський солдат матері.

Зараз дивляться

Напередодні українська розвідка оприлюднила перехват розмови бойовика так званої ДНР з дружиною, в якій він емоційно описав, як ЗСУ повністю розбили їхній підрозділ.

За його словами, вони просили про підкріплення, однак ніхто не відправив додаткові сили на підмогу.

Читайте
Кремль розуміє, що це війна на виснаження, але позицію до кінця року не змінить – ГУР

Джерело: Міноборони
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка