Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Новая кибератака: хакеры РФ хотели взломать национальный телемарафон

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Новая кибератака: хакеры РФ хотели взломать национальный телемарафон
Фото: Depositphotos

Российские спецслужбы пытались взломать украинские телеканалы, которые участвуют в национальном телемарафоне.

По данным Службы безопасности Украины, вражеские хакеры хотели получить доступ к видеопотоку прямой трансляции, к новостной ленте прямого эфира, а также к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых ведется работа с контентом.

— В канун Дня Конституции враг хотел использовать ресурсы, участвующие в национальном телемарафоне, для собственных деструктивных информационных операций. Благодаря своевременному выявлению и мерам, которые предприняла СБУ, пока такие несанкционированные действия удалось предотвратить, — сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В ведомстве добавили, что подобные кибератаки могут повторяться.

Сейчас смотрят

– Кибератаки являются частью целенаправленных усилий РФ для влияния на украинское информпространство, распространение фейков и ведение гибридной войны. СБУ продолжает усиленно работать, чтобы обеспечить защиту Украины в киберпространстве, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что хакеры массово рассылают украинцам поддельные письма о штрафах от налогового и ядерного терроризма.

В самом сообщении содержится файл, в котором якобы хранится вся информация о штрафе. В Госспецсвязи предупредили, что его ни в коем случае нельзя открывать, поскольку файл сохраняет вирус, проникающий в компьютер или телефон после загрузки документа в память.

Читайте
Слава Україні: хакеры взломали сайт Минстроя России

Источник: СБУ
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка