Июнь, 28 в 15:39

Российские спецслужбы пытались взломать украинские телеканалы, которые участвуют в национальном телемарафоне.

По данным Службы безопасности Украины, вражеские хакеры хотели получить доступ к видеопотоку прямой трансляции, к новостной ленте прямого эфира, а также к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых ведется работа с контентом.

— В канун Дня Конституции враг хотел использовать ресурсы, участвующие в национальном телемарафоне, для собственных деструктивных информационных операций. Благодаря своевременному выявлению и мерам, которые предприняла СБУ, пока такие несанкционированные действия удалось предотвратить, — сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

В ведомстве добавили, что подобные кибератаки могут повторяться.

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– Кибератаки являются частью целенаправленных усилий РФ для влияния на украинское информпространство, распространение фейков и ведение гибридной войны. СБУ продолжает усиленно работать, чтобы обеспечить защиту Украины в киберпространстве, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что хакеры массово рассылают украинцам поддельные письма о штрафах от налогового и ядерного терроризма.

В самом сообщении содержится файл, в котором якобы хранится вся информация о штрафе. В Госспецсвязи предупредили, что его ни в коем случае нельзя открывать, поскольку файл сохраняет вирус, проникающий в компьютер или телефон после загрузки документа в память.