Червень, 28 в 15:39

Російські спецслужби намагалися зламати українські телеканали, які беруть участь у національному телемарафоні.

За даними Служби безпеки України, ворожі хакери хотіли отримати доступ до відеопотоку прямої трансляції, до стрічки новин прямого ефіру, а також до окремих комп’ютерів співробітників телеканалів, на яких ведеться робота з контентом.

– Напередодні Дня Конституції ворог хотів використати ресурси, які беруть участь у національному телемарафоні, для власних деструктивних інформаційних операцій. Завдяки своєчасному виявленню та заходам, які вжила СБУ, наразі таким несанкціонованим діям вдалося запобігти, – повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

У відомстві додали, що подібні кібератаки можуть повторюватися.

Зараз дивляться

– Кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль РФ для впливу на український інформпростір, поширення фейків і ведення гібридної війни. СБУ продовжує посилено працювати, аби забезпечити захист України у кіберпросторі, – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що хакери масово розсилають українцям підроблені листи про штрафи від податкового та ядерного тероризму.

У самому повідомленні міститься файл, у якому нібито зберігається вся інформація про штраф. У Держспецзв’язку попередили, що його в жодному разі не можна відкривати, оскільки файл зберігає вірус, який проникає в комп’ютер або телефон після завантаження документа в пам’ять.