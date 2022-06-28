Как для долгосрочного мира должна закончиться война и как будут освобождать Донбасс — Жданов

Июнь, 28 в 11:34

Чтобы в Европе утвердился долгосрочный мир, а Украина чувствовала себя в безопасности по окончанию боевых действий, должен произойти развал РФ и ликвидация ее как цельного государства.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

— Если мы говорим о долгосрочном мире, тогда должен произойти развал РФ и ликвидация ее как цельного государства. Если большая часть России останется в том понимании, в котором она существует сегодня, то мир будет недолго. РФ будет делать все, чтоб возродиться, а у нее один способ — вернуть себе былую славу путем оружия, путем войны, — прогнозирует эксперт.

Также Жданов высказал мнение, что оккупированные до 2022 года территории Украина сможет вернуть только военным путем, а относительно Крыма необходимо действовать военным или комплексным способом.

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— Возвращать Донбасс однозначно военным путем. А Крым — нужно спросить у военных, когда наши силы подойдут к Крыму, к административной границе. На мой взгляд, Генштаб должен дать оценку целесообразности военной операции по освобождению Крыма. Если на тот момент это будет целесообразно, то ее надо проводить, надо проводить ее сходу, чтобы не дать противнику опомниться, — подмечает эксперт.

Однако если цена вопроса будет очень высока, а количество потерь очень большим, тогда стоит вернуться к военно-дипломатическому пути.