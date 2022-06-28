Як для довгострокового миру повинна закінчитися війна та як звільнятимуть Донбас – Жданов

Червень, 28 в 11:34

Для того, щоб в Європі утвердився довгостроковий мир, а Україна відчувала себе в безпеці після закінчення бойових дій, має відбутися розвал РФ та ліквідація її як цілісної держави.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

– Якщо ми говоримо про довгостроковий мир, тоді має відбутися розвал РФ та ліквідація її як цілісної держави. Якщо більшість Росії залишиться у тому розумінні, у якому вона існує сьогодні, мир буде не довго. РФ робитиме все, щоб відродитися, а в неї один спосіб – повернути собі славу шляхом зброї, шляхом війни, – прогнозує експерт.

Також Жданов висловив думку, що окуповані до 2022 року території Україна зможе повернути лише військовим шляхом, а щодо Криму необхідно діяти військовим чи комплексним способом.

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– Повертати Донбас однозначно військовим шляхом. А Крим – треба спитати у військових, коли наші сили підійдуть до Криму, до адміністративного кордону. На мій погляд, Генштаб має дати оцінку доцільності військової операції зі звільнення Криму. Якщо на той момент це буде доцільно, то її треба проводити, треба проводити її одразу, щоб не дати противнику отямитись, – зауважує експерт.

Однак якщо ціна питання буде дуже високою, а кількість втрат дуже великою, тоді варто повернутися до військово-дипломатичного шляху.