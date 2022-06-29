Корабль потеряли, было много трупов: моряк РФ о спасении крейсера Москва

Июнь, 29 в 10:48

Служба безопасности Украины допросила российского моряка, который после неудачного спасения крейсера Москва перешел в пехоту.

Оккупант принимал участие в попытке спасения флагмана Черноморского флота РФ в апреле, после того, как крейсер подбили украинские военные.

– Там было много трупов. В основном спасение происходило очень печально. Корабль потеряли, он утонул, его не смогли отбуксировать. Я насмотрелся, что было на Москве, и не хотел дальше видеть, как это — умирать посреди моря. Это очень страшно. И я отказался, – рассказывает бывший матрос.

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Так он переквалифицировался в пехотинца, чтобы воевать в Украине. Через три недели инструкторы-вагнеровцы помогли ему сменить профиль и отправили на разведку в Волновахский район.

Но первая же боевая задача оказалась для российского оккупанта провальной: разведчики наткнулись на засаду ВСУ и уцелеть удалось лишь трем из 30. Российские командиры бросили раненых на поле боя.

Медицинскую помощь российский захватчик получил уже от бойцов ВСУ, которые взяли его в плен. Сейчас он дает показания СБУ.