Корабель втратили, було багато трупів: моряк РФ про порятунок крейсера Москва

Червень, 29 в 10:48

Служба безпеки України допитала російського моряка, який після невдалого порятунку крейсера Москва перейшов у піхоту.

Окупант брав участь у спробі порятунку флагмана Чорноморського флоту РФ у квітні, після того, як крейсер підбили українські військові.

– Там було багато трупів. Переважно порятунок відбувався дуже сумно. Корабель втратили, він потонув, його не змогли відбуксирувати. Я надивився, що було на Москві, і не хотів далі бачити, як це – помирати посеред моря. Це дуже страшно. І я відмовився, – розповідає колишній матрос.

Зараз дивляться

Так він перекваліфікувався у піхотинця, щоб воювати в Україні. За три тижні інструктори-вагнерівці допомогли йому змінити профіль і відправили на розвідку у Волноваський район.

Але перше ж бойове завдання виявилося для російського окупанта провальним: розвідники натрапили на засідку ЗСУ і вціліти вдалося лише трьом із 30. Російські командири кинули поранених на полі бою.

Медичну допомогу російський загарбник отримав уже від бійців ЗСУ, які взяли його в полон. Зараз він надає свідчення СБУ.