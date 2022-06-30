Разведка США назвала три сценария войны в Украине
Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что президент РФ Владимир Путин по-прежнему намерен захватить большую часть Украины, а картина войны остается “довольно мрачной”.
Она сообщила, что спецслужбы США рассматривают три возможных сценария. Наиболее вероятный из них — тяжелый конфликт, в ходе которого российские войска добиваются лишь каких-то успехов, но не “прорыва к цели Путина”.
Остальные сценарии включают крупный прорыв РФ и успех Украины в стабилизации линии фронта при одновременном достижении небольших успехов, возможно, вблизи оккупированного Херсона и других районов на юге страны.
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— Короче говоря, картина остается довольно мрачной, — говорит Хейнс.
Источник: The Guardian
Фото: Getty Images