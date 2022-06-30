Розвідка США назвала три сценарії війни в Україні

Червень, 29 в 21:42

Директор Національної розвідки США Евріл Хейнс заявила, що президент РФ Володимир Путін, як і раніше, має намір захопити більшу частину України, а картина війни залишається “досить похмурою”

Вона повідомила, що спецслужби США розглядають три можливі сценарії. Найімовірніший із них – важкий конфлікт, у ході якого російські війська домагаються лише якихось успіхів, але не ” прориву до мети Путіна ” .

Інші сценарії включають великий прорив РФ та успіх України у стабілізації лінії фронту за одночасного досягнення невеликих успіхів, можливо, поблизу окупованого Херсона та інших районів на півдні країни.

Зараз дивляться

– Коротше кажучи, картина залишається досить похмурою, – каже Хейнс.

Джерело: The Guardian

Фото: Getty Images