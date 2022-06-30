Британская разведка назвала ключевой фактор ведения боевых действий на Донбассе

Июнь, 30 в 11:49

Британская разведка считает, что способность ВСУ вести затяжные бои, а затем отходить на более выгодные позиции, будет оставаться ключевым фактором военной кампании на Донбассе.

В Минобороны Британии отмечают, что ВСУ продолжают удерживать позиции в городе Лисичанск.

– Российские войска продолжают осуществлять подход ползучего окружения из Попаснянского направления, устраняя необходимость форсирования реки Северский Донец на этом участке. Текущие наземные боевые действия, вероятно, сосредоточены вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в 10 км юго-западнее центра города, — говорится в сводке.

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На оперативном уровне российские силы продолжают достигать ограниченного прогресса, пытаясь оцепить украинских защитников на севере Донецкой области, наступая из Изюма.

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— По всей вероятности, способность украинских сил продолжать вести затяжные бои, а затем отводить войска в надлежащем порядке, прежде чем попасть в окружение, и в дальнейшем будет ключевым фактором результата кампании, — отмечают в разведке.

Источник: Минобороны Британии