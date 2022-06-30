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Факты / Украина

Британская разведка назвала ключевой фактор ведения боевых действий на Донбассе

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
Британская разведка назвала ключевой фактор ведения боевых действий на Донбассе

Британская разведка считает, что способность ВСУ вести затяжные бои, а затем отходить на более выгодные позиции, будет оставаться ключевым фактором военной кампании на Донбассе.

В Минобороны Британии отмечают, что ВСУ продолжают удерживать позиции в городе Лисичанск.

– Российские войска продолжают осуществлять подход ползучего окружения из Попаснянского направления, устраняя необходимость форсирования реки Северский Донец на этом участке. Текущие наземные боевые действия, вероятно, сосредоточены вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, расположенного в 10 км юго-западнее центра города, — говорится в сводке.

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На оперативном уровне российские силы продолжают достигать ограниченного прогресса, пытаясь оцепить украинских защитников на севере Донецкой области, наступая из Изюма.

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— По всей вероятности, способность украинских сил продолжать вести затяжные бои, а затем отводить войска в надлежащем порядке, прежде чем попасть в окружение, и в дальнейшем будет ключевым фактором результата кампании, — отмечают в разведке.

Источник: Минобороны Британии

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