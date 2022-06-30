Британська розвідка назвала ключовий фактор ведення бойових дій на Донбасі

Червень, 30 в 11:49

Британська розвідка вважає, що здатність ЗСУ вести затяжні бої, а потім відходити на більш вигідні позиції залишатиметься ключовим фактором військової кампанії на Донбасі.

В Міноборони Британії зазначають, що ЗСУ продовжують утримувати позиції в місті Лисичанськ.

– Російські війська продовжують здійснювати підхід повзучого оточення з Попаснянського напрямку, усуваючи необхідність форсування річки Сіверський Донець на цій ділянці. Поточні наземні бойові дії, ймовірно, зосереджені навколо Лисичанського нафтопереробного заводу, що за 10 км на південний захід від центру міста, – йдеться в огляді.

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На оперативному рівні російські сили продовжують досягати обмеженого прогресу, намагаючись оточити українських захисників на півночі Донецької області, наступаючи з Ізюма.

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– Цілком ймовірно, що здатність українських сил продовжувати вести затяжні бої, а потім відводити війська в належному порядку, перш ніж потрапити в оточення, і надалі буде ключовим фактором результату кампанії, – зазначають у розвідці.

Джерело: Міноборони Британії