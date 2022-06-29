Июнь, 29 в 0:30

Наступление белорусских войск на территорию Украины не будет иметь никакого успеха.

Об этом в телеэфире рассказали руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и эксперт по международной политике Илия Куса.

По словам военного эксперта Александра Мусиенко, в настоящее время несколько гипертрофировано внимание к белорусскому направлению. Он отметил, что в начале марта и в апреле риск наступления из Беларуси был гораздо больше, чем сейчас.

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Тогда они были усилены российскими войсками, стоявшими в Киевской области. То есть в те месяцы наступление было бы более логичным.

— У украинской границы присутствуют не более пяти тысяч военных вооруженных сил Беларуси. На сегодняшний день в Беларуси под Гомелем проходят маневры с привлечением военнообязанных и резервистов. Эти маневры будут проходить где-то до середины июля, хотя могут продолжиться вплоть до осени, — подчеркнул военный эксперт Александр Мусиенко.

Кроме того, в Беларуси постоянно проходит ряд военных учений.

По словам эксперта, белорусские военные пытаются проводить разведку расположения наших войск на Волынском направлении. Однако на сегодняшний день не видно созданной ударной группировки белорусских войск, которая была бы способна хоть чего-то достичь в наступательных действиях против Украины.

– Это будет бессмысленно. Этот шаг не будет иметь никакого успеха, — подчеркнул Мусиенко.

По мнению эксперта по международной политике Илии Кусы, присоединение Беларуси к войне в Украине создаст для Лукашенко определенные политические, финансовые, экономические риски, поэтому непризнанный президент вряд ли пойдет на этот шаг.

– Он (Лукашенко – Ред.) это прекрасно понимает поэтому мало шансов, что он вступит в войну. Есть очень небольшие шансы, что Беларусь примет решение о полноценном вступлении в войну на стороне России, — заметил Куса.

По словам Илии Кусы, в случае вступления Беларуси в войну ей есть что терять. У нее ресурсов меньше, чем в России, ее экономика меньше. Кроме того, пока против Беларуси не ввели санкции, как против РФ.

Кроме того, в Беларуси в отличие от России есть раскол как в обществе, так и в элитах. Даже среди военных элит нет единства непосредственного вмешательства в войну. В лучшем случае армия Беларуси может не подчиниться приказу Лукашенко, и он это понимает, считает Илия Куса.