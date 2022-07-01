Российские войска продолжают штурмовать Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – Гайдай

Июль, 01 в 8:57

Оккупанты ведут штурм Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, удерживают северо-западную и юго-восточную части завода.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Кроме того, россияне провели штурмовые действия в районах Тополовки и северной части Вовчеяровки и Малорязанцевого, частично успешно, удерживают под огненным контролем участок дороги Тополевка — Лисичанск.

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В то же время, наступление противника в направлении Лоскутовка — Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили отойти, — добавил Гайдай.

Источник: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай