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Факты / Украина

Российские войска продолжают штурмовать Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – Гайдай

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Сергій Гайдай

Оккупанты ведут штурм Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, удерживают северо-западную и юго-восточную части завода.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Кроме того, россияне провели штурмовые действия в районах Тополовки и северной части Вовчеяровки и Малорязанцевого, частично успешно, удерживают под огненным контролем участок дороги Тополевка — Лисичанск.

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В то же время, наступление противника в направлении Лоскутовка — Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили отойти, — добавил Гайдай.

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Источник: Сергій Гайдай 

Фото: Сергій Гайдай

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