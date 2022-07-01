ПРО мощнее ПВО: в Воздушных силах объяснили, какая защита нужна Украине

Июль, 01 в 8:34

Противоракетная оборона (ПРО) мощнее системы противовоздушной обороны (ПВО), и именно такая защита сейчас очень нужна Украине, заявил в эфире телемарафона спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

– Наша противовоздушная оборона именно противовоздушная, а не противоракетная. Противоракетная оборона – это более мощные, более современные системы. Более быстрые ракеты. То есть для понимания – ракета должна сбить ракету. Тактико-технические характеристики должны быть выше той ракеты, которая летит на поражение наземной цели. Собственно, это системы ПРО, которые сегодня есть в Польше, Румынии и которые Россия очень не хотела видеть близко возле себя, – пояснил он.

По его словам, ПРО способна сбивать именно крылатые, баллистические ракеты.

Игнат подчеркнул, что высокоскоростные ракеты Х-22, которыми, например, РФ ударила по ТР в Кременчуге, выпускают недалеко от границы на севере из бомбардировщиков Ту-22 в Курской области, и их, к сожалению, очень редко может сбить наше ПВО.

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– У нас есть считанные минуты, чтобы отреагировать. Именно поэтому, когда эти самолеты поднимаются в небо, мы объявляем сигнал воздушной тревоги на расстояния, которые могут поразить эти самолеты, – сказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ.

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