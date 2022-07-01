Російські війська продовжують штурмувати Лисичанський нафтопереробний завод – Гайдай

Окупанти ведуть штурм Лисичанського нафтопереробного заводу, утримують північно-західну та південно-східну частини заводу.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Крім того росіяни провели штурмові дії в районах Тополівки та північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого, частково мають успіх, утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.

Водночас наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили відійти, – додав Гайдай.