30 июня украинские военные освободили от российских оккупантов остров Змеиный в северо-западной части Черного моря.

Хотя в РФ отвод своих войск назвали “жестом доброй воли”, отказывая признавать, что их разбили ВСУ, в британской разведке заявили, что Россия, скорее всего, ушла со Змеиного из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости для украинских ударов.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 1 July 2022

