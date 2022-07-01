Июль, 01 в 10:13

30 июня украинские военные освободили от российских оккупантов остров Змеиный в северо-западной части Черного моря.

Хотя в РФ отвод своих войск назвали “жестом доброй воли”, отказывая признавать, что их разбили ВСУ, в британской разведке заявили, что Россия, скорее всего, ушла со Змеиного из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости для украинских ударов.

— ВСУ в последние несколько недель наносили удары по российскому гарнизону с применением ракет и ударов беспилотников. Россия, скорее всего, ушла со Змеиного острова из-за изоляции гарнизона и его растущей уязвимости для украинских ударов, а не из-за “жеста доброй воли”, как она утверждает, — заявили в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 1 July 2022 Сейчас смотрят Find out more about the UK government’s response: https://t.co/LarzZ93o7q ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/AK8aX1SBFi — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 1, 2022

Напомним, 30 июня украинские защитники заставили российских захватчиков покинуть остров Змеиный. Они спешно эвакуировали остатки гарнизона с острова.

Как оккупанты захватили Змеиный и как наши военные его отвоевали — читайте в нашем материале.