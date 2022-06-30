Июнь, 30 в 20:13

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что российские военные покинули остров Змеиный под давлением нашей артиллерии.

Факты ICTV рассказывают, как произошел захват врагами острова и как наши военные отвоевали его.

Атаки на остров Змеиный, что в Черном море, начались 24 февраля 2022 года.

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На острове базировались наши пограничники, и оккупанты стали обстреливать их из артиллерии. К острову подошли несколько кораблей РФ, среди которых и уже уничтоженный ракетный крейсер Москва и корабль Адмирал Эссен. Капитан Москвы тогда потребовал от наших пограничников сложить оружие. Однако украинские военные отказались.

— Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам нанесут бомбово-штурмовой удар, — сказал командир Москвы.

В ответ прозвучала уже известная на весь мир фраза пограничника: Русский военный корабль, иди н**уй!

Забегая наперед, стоит сказать, что фрегат Адмирал Эссен Вооруженные силы Украины в начале апреля подбили.

Удар по Змеиному

Из-за отказа сдаться наших пограничников обстреляли. Тогда была распространена информация, что все 13 военнослужащих ГПСУ погибли. Президент Владимир Зеленский объявил о присвоении звания Героя Украины всем погибшим.

Однако впоследствии российские СМИ опубликовали видео с якобы пленными защитниками Змеиного. 27 марта 2022 года президент Украины заявил, что часть пограничников погибла, часть попала в плен.

– Часть погибла. Часть была взята в плен. Все, кого взяли в плен, их обменяли – произошел обмен на пленных РФ. Россия вышла с этим предложением. Мы, не задумываясь, обменяли. Вот и все. Те, кто погиб, они, честно говоря, герои. А выживших – мы обменяли, и все, – заявил Зеленский.

Как разворачивались события

14 апреля в Черном море двумя ракетами Нептун Вооруженные силы Украины потопили флагман ЧФ РФ – ракетный крейсер Москва.

26 апреля ОК Юг сообщило о попадании на острове во вражеский пункт управления и уничтожении зенитно-ракетного комплекса Стрела-10.

30 апреля Оперативное командование Юг сообщило, что на острове уничтожили три зенитные установки, ЗРК Стрела-10. Кроме того, удалось ликвидировать 42 российских военных.

2 мая у Змеиного украинские военные уничтожили два российских патрульно-десантных катера Раптор, удар нанесли с беспилотника Bayraktar TB2.

7 мая ВСУ нанесли несколько ударов по Змеиному. Нашим военным удалось уничтожить два катера типа Раптор, малый десантный катер, 80 оккупантов и ПЗРК Тор.

17 июня ВМС ВСУ в акватории Черного моря попали в буксир ЧФ РФ Василий Бех, на борту которого находились боеприпасы и ЗРК ТОР.

20 июня Вооруженные силы нанесли массированный удар по враждебному гарнизону на острове. Оккупанты понесли потери.

27 июня украинские военные нанесли более 10 точных ударов по позициям врага на острове Змеиный.

“Жест доброй воли”

30 июня оперативное командование Юг сообщило о полном разгроме российских оккупантов на острове. А вот в Минобороны РФ распространили информацию, что военные якобы покинули остров в качестве жеста доброй воли и потому, что завершили выполнение задач.

В Центре стратегических коммуникаций и безопасности опровергли российский фейк.

Следует отметить, что в соцсетях активно высмеяли российскую пропаганду о жесте доброй воли.

Какова ситуация на острове

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что на острове все еще виден дым.

По ее словам, на острове военная операция продолжается и Вооруженные силы Украины должны убедиться, что все оккупанты вышли из Змеиного.

– Надо убедиться, что там не осталось диверсантов, не осталось никаких сюрпризов. Еще поработает разведка, поработают подразделения для того, чтобы убедиться, что там все чисто. Северо-западными ветрами все проветрим, а тогда уже будем решать, целесообразно ли возвращаться, — рассказала Наталья Гуменюк.

При этом она подчеркнула, что в условиях войны не исключено, что оккупанты впоследствии смогут вернуться на остров.

Возвращение под контроль Украины Змеиного, по словам Гуменюк, означает, что ВСУ освобождают юг страны от врага. Целесообразно ли будет возвращать наши подразделения на остров, будет решать военное командование.

Борис Джонсон об освобождении Змеиного

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что решение РФ убраться из Змеиного означает лишь одно – ВСУ способны дать врагу достойный отпор.

— Если вам нужны доказательства удивительной способности украинцев дать отпор, чтобы преодолеть проблемы и дать отпор россиянам, то посмотрите на то, что произошло сегодня на острове Змеиный, где России снова пришлось уступить, — сказал Джонсон на пресс-конференции во время саммита НАТО в Мадриде.

Не выдержали давления ВСУ — Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что российские оккупанты покинули остров Змеиный, потому что не выдержали ударов от защитников Украины.

– Не выдержав огня нашей артиллерии, ударов ракетных войск и авиации, российские оккупанты покинули остров Змеиный. Однако оккупант не оставляет попыток захватить Донецкую и Луганскую области, пытается содержать захваченные районы Херсонской и Запорожской областей, пытается создать условия для наступления в Харьковской и Николаевской областях, – заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

Бежали на резиновых лодках

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в результате освобождения острова ВСУ уничтожили два комплекса Панцирь-С1, стоимостью $15 млн каждый.

По его словам, РФ не смогла отправить судна для вывоза гарнизона.

— Сегодня ночью российская эскадра предприняла отчаянную попытку — они на резиновых моторных лодках, которые берут до 20 человек на борт, пробрались к острову. Вот на таких двух катерах они (оккупанты, — Ред.) оставили остров Змеиный, — сказал Жданов.

Эксперт также рассказал, что российские военные, покидая остров, сожгли всю свою технику: комплексы ПВО, установки Град и др.

Источник: BFM TV, ОК Юг, Генштаб ВСУ