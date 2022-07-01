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Факти / Україна

Розвідка Британії назвала причину відходу військ РФ зі Зміїного

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Розвідка Британії назвала причину відходу військ РФ зі Зміїного
Фото: УНІАН

30 червня українські військові звільнили від російських окупантів острів Зміїний у північно-західній частині Чорного моря.

Хоча в РФ відведення своїх військ назвали “жестом доброї волі”, відмовляючи визнавати, що їх розбили ЗСУ, у британській розвідці заявили, що Росія, найімовірніше, пішла зі Зміїного через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість для українських ударів.

– ЗСУ протягом останніх кількох тижнів завдавали ударів по російському гарнізону із застосуванням ракет та ударів безпілотників. Росія, найімовірніше, пішла зі Зміїного острова через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість для українських ударів, а не через “жест доброї волі”, як вона стверджує, – заявили у розвідці.

Нагадаємо, 30 червня українські захисники змусили російських загарбників покинути острів Зміїний. Вони поспіхом евакуювали залишки гарнізону з острова.

Як окупанти захопили Зміїний та як наші військові його відвоювали – читайте у нашому матеріалі.

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