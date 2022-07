30 червня українські військові звільнили від російських окупантів острів Зміїний у північно-західній частині Чорного моря.

Хоча в РФ відведення своїх військ назвали “жестом доброї волі”, відмовляючи визнавати, що їх розбили ЗСУ, у британській розвідці заявили, що Росія, найімовірніше, пішла зі Зміїного через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість для українських ударів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 1 July 2022

