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Факты / Украина

Когда еще я человеку горло перережу: оккупанты хвастаются, как добивают раненых украинцев

Анастасия Гевко, редактор ленты
найманці РФ ("Л/ДНР")
Фото: Depositphotos

Российские агрессоры хвастаются своим родным, как добивают раненых украинцев, воплощая при этом в жизнь свои больные фантазии. Войну в Украине они, тем временем, называют “вечериночкой”.

Это следует из перехвата разговора оккупантов, опубликованного СБУ 2 июля.

Ведомство подчеркивает, что это – один из самых жестких опубликованных перехватов.

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– Ну это, я такой думаю, … попробовать горло перерезать? … короче… Просто перерезал ему горло. Ну, когда я еще человеку горло перережу? – рассказал своей жене рашист, который находится на Юге Украины.

Жена оккупанта удивилась его кровожадным фантазиям, однако, в конце концов, начала смеяться.

Он в ответ попросил женщину не рассказывать о произошедшем никому. 

– Но теперь его секреты узнает весь мир. Сам рашист и его зверства задокументированы в соответствующих уголовных производствах. И эти факты – яркое свидетельство того, какие изверги нам противостоят. Мы заставим отвечать каждого из них за совершенные зверства! – говорится в сообщении СБУ.

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