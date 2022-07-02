Июль, 02 в 13:43

Российские агрессоры хвастаются своим родным, как добивают раненых украинцев, воплощая при этом в жизнь свои больные фантазии. Войну в Украине они, тем временем, называют “вечериночкой”.

Это следует из перехвата разговора оккупантов, опубликованного СБУ 2 июля.

Ведомство подчеркивает, что это – один из самых жестких опубликованных перехватов.

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– Ну это, я такой думаю, … попробовать горло перерезать? … короче… Просто перерезал ему горло. Ну, когда я еще человеку горло перережу? – рассказал своей жене рашист, который находится на Юге Украины.

Жена оккупанта удивилась его кровожадным фантазиям, однако, в конце концов, начала смеяться.

Он в ответ попросил женщину не рассказывать о произошедшем никому.