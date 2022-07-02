Когда еще я человеку горло перережу: оккупанты хвастаются, как добивают раненых украинцев
Российские агрессоры хвастаются своим родным, как добивают раненых украинцев, воплощая при этом в жизнь свои больные фантазии. Войну в Украине они, тем временем, называют “вечериночкой”.
Это следует из перехвата разговора оккупантов, опубликованного СБУ 2 июля.
Ведомство подчеркивает, что это – один из самых жестких опубликованных перехватов.
– Ну это, я такой думаю, … попробовать горло перерезать? … короче… Просто перерезал ему горло. Ну, когда я еще человеку горло перережу? – рассказал своей жене рашист, который находится на Юге Украины.
Жена оккупанта удивилась его кровожадным фантазиям, однако, в конце концов, начала смеяться.
Он в ответ попросил женщину не рассказывать о произошедшем никому.
– Но теперь его секреты узнает весь мир. Сам рашист и его зверства задокументированы в соответствующих уголовных производствах. И эти факты – яркое свидетельство того, какие изверги нам противостоят. Мы заставим отвечать каждого из них за совершенные зверства! – говорится в сообщении СБУ.