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Факти / Україна

Коли ще я людині горло переріжу: окупанти вихваляються, як добивають поранених українців

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
найманці РФ ("Л/ДНР")
Фото: Depositphotos

Російські агресори хваляться своїм рідним, як добивають поранених українців, втілюючи при цьому свої хворі фантазії. Війну в Україні вони тим часом називають “вєчєріночкою”.

Це випливає із перехоплення розмови окупантів, опублікованої СБУ 2 липня.

Відомство підкреслює, що це – одне із найжорсткіших опублікованих перехоплень.

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– Ну, це, я такий думаю… спробувати горло перерізати? … Коротше … Просто перерізав йому горло. Ну, коли я ще людині горло переріжу? – розповів своїй дружині рашист, який перебуває на Півдні України.

Дружина окупанта здивувалася його кровожерливим фантазіям, проте, зрештою, почала сміятися.

Він у відповідь попросив жінку не розповідати про те, що сталося, нікому.

– Але тепер про його секрети дізнається весь світ. Сам рашист та його звірства задокументовані у відповідних кримінальних провадженнях. І ці факти – яскраве свідчення того, які нелюди нам протистоять. Ми змусимо відповідати кожного з них за скоєні звірства! – йдеться у повідомленні СБУ.

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