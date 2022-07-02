Коли ще я людині горло переріжу: окупанти вихваляються, як добивають поранених українців
Російські агресори хваляться своїм рідним, як добивають поранених українців, втілюючи при цьому свої хворі фантазії. Війну в Україні вони тим часом називають “вєчєріночкою”.
Це випливає із перехоплення розмови окупантів, опублікованої СБУ 2 липня.
Відомство підкреслює, що це – одне із найжорсткіших опублікованих перехоплень.
– Ну, це, я такий думаю… спробувати горло перерізати? … Коротше … Просто перерізав йому горло. Ну, коли я ще людині горло переріжу? – розповів своїй дружині рашист, який перебуває на Півдні України.
Дружина окупанта здивувалася його кровожерливим фантазіям, проте, зрештою, почала сміятися.
Він у відповідь попросив жінку не розповідати про те, що сталося, нікому.
– Але тепер про його секрети дізнається весь світ. Сам рашист та його звірства задокументовані у відповідних кримінальних провадженнях. І ці факти – яскраве свідчення того, які нелюди нам протистоять. Ми змусимо відповідати кожного з них за скоєні звірства! – йдеться у повідомленні СБУ.