Июль, 02 в 12:28

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что Российская Федерация перешла к новой тактике в войне с Украиной.

Он уточнил, что оккупанты теперь больше бьют по жилым кварталам ракетами и давят на западных политиков для того, чтобы заставить Украину пойти на уступки.

Об этом Подоляк заявил в интервью 24 каналу, опубликованном 2 июля.

Сейчас смотрят

– С военной точки зрения они, как выяснилось, сражаться не очень качественно умеют. Так что россияне перешли к концепции войны, по которой хотят создать масштабные панические настроения в Украине, запугать людей и заставить их давить на правительство, чтобы мы пошли на определенные уступки России, – пояснил советник.

Он добавил, что россияне также вкладывают деньги в лоббирование своих интересов среди политиков других стран, чтобы они тоже призывали как можно скорее закончить войну.

– Это новая тактика России — бить по жилым кварталам и давить на западные политические элиты, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров. Все это не будет работать, – подчеркнул Михаил Подоляк.

Ракетные удары РФ по жилым кварталам Украины

В последние недели Россия стала чаще запускать ракеты по городам Украины. В частности, в конце июня оккупанты в течение четырех дней выпустили более 130 ракет.

Эти масштабные обстрелы увеличили число жертв среди гражданского населения Украины.

Так, после ракетного удара по Кременчугу 27 июня погибло по меньшей мере 19 человек. А после обстрела РФ ракетами Сергеевки Одесской области в ночь на 1 июля убит как минимум 21 человек.