Июль, 02 в 19:08

Целью России в войне с Украиной является не Донбасс, а контроль над Черным морем с захватом Одессы, благодаря чему президент РФ Владимир Путин хотел бы возродить Советский Союз.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в интервью РБК-Украина.

– По состоянию на сейчас у них план минимум это просто аннексия Херсонской области план максимум – это если удастся, то тогда развивать наступление на Николаев и дальше на Одессу. Потому что ключевая цель этой войны это на самом деле не Донбасс, а это, безусловно, Одесса и полный контроль над Черным морем, — заявил он.

Вадим Денисенко также оценил угрозу вторжения со стороны Беларуси в 3-4 балла по 10-балльной шкале.

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– Мы должны понимать два момента: первый, но очень важный – Путин ничего не сможет сделать с Украиной, если не будет открыт второй фронт. То есть, он будет медленно-медленно куда-то продвигаться, но это не будут какие-то большие победы, — пояснил он.

Советник министра внутренних дел отметил второй момент, опирающийся на символизм даты 30 декабря 2022 года, когда исполняется ровно 100 лет с момента создания Советского Союза.

– Это очень важная дата для Путина, он под эту дату готовил эту войну. Он считал, что он возродит Советский Союз под новый год 2023 года, чтобы сказать “Я создал новую империю”. Но без вступления Беларуси в эту войну он не сможет ничего поделать, считает советник главы МВД.

При этом он считает, что повторное наступление на Киев возможно в двух случаях: либо если правитель Беларуси Александр Лукашенко согласится пойти в атаку своими войсками, либо если вооруженные силы Украины на Востоке будут полностью уничтожены.

По мнению Денисенко, наступление со стороны Приднестровья возможно только при условии, если российские войска будут стоять вблизи Одессы.

– Других вариантов вступления Приднестровья в боевые действия нет. Нет там контингента, который мог бы воевать против украинской армии, — сказал он.

Вадим Денисенко утверждает, что, к сожалению, вероятность захвата Луганской области Россией очень высока, но относительно Донецкой области, то там есть серьезные крепости в виде Славянска и Краматорск, которые взять будет очень сложно.

Ранее в Главном управлении разведки объяснили, возможно ли наступление со стороны Беларуси, учитывая внутреннее сопротивление белорусов.