Июль, 02 в 7:45

В Гомельской области Беларуси через военные комиссариаты по состоянию на 2 июля продолжается вручение повесток.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в утренней сводке.

Кроме того, добавляют в Генштабе ВСУ, врачам сообщили о запрете выезжать за пределы страны.

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Такие мероприятия в Беларуси продолжаются в рамках мобилизационных учений, которые продлили с 1 июля до 9-го.

К слову, украинская сторона еще 30 июня располагала информацией о том, что военные комиссариаты Брестской и Гомельской областей изучают возможности проведения скрытой мобилизации населения.

Напомним, что до 16 июля в Гомельской области согласно плану должен продолжаться сбор военнообязанных.

Белорусы отрабатывают формирование отдельных стрелковых батальонов территориальных войск, проводят боевое слаживание, а также занимаются вопросами организации охраны и обороны объектов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 129-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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