Липень, 02 в 19:08

Метою Росії у війні з Україною є не Донбас, а контроль над Чорним море із захопленням Одеси, завдяки чому президент РФ Володимир Путін хотів би відродити Радянський Союз.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в інтерв’ю РБК-Україна.

– Станом на зараз у них план мінімум це просто анексія Херсонської області план максимум – це якщо вдасться, то тоді розвивати наступ на Миколаїв і далі на Одесу. Тому що ключова ціль цієї війни це насправді не Донбас, а це безумовно Одеса і повний контроль над Чорним море, – заявив він.

Вадим Денисенко також оцінив загрозу вторгнення з боку Білорусі у 3-4 бали за 10 бальною шкалою.

Зараз дивляться

– Ми повинні розуміти два моменти: перший, але дуже важливий – Путін нічого не зможе зробити з Україною, якщо не буде відкрито другий фронт. Тобто він буде повільно-повільно кудись просуватись, але це не будуть якісь великі перемоги, – пояснив він.

Радник міністра внутрішніх справ наголосив на другому моменті, який спирається на символізм дати 30 грудня 2022 року, коли виповнюється рівно 100 років з моменту створення Радянського Союзу.

– Це дуже важлива дата для Путіна, він під цю дату готував цю війну. Він вважав, що він відродить Радянський Союз під новий рік 2023-го року, щоб сказати “Я створив нову імперію”. Але без вступу Білорусі в цю війну він не зможе нічого зробити, – вважає радник глави МВС.

При цьому він вважає, що повторний наступ на Київ можливий у двох випадках: або якщо правитель Білорусі Олександр Лукашенко погодиться піти в атаку своїми військами, або якщо Збройні сили України на Сході будуть повністю знищені.

На думку Денисенка, наступ з боку Придністров’я можливий лише за умови, якщо російські війська будуть стояти поблизу Одеси.

– Інших варіантів вступу Придністров’я у бойові дії немає. Немає там контингенту, який би міг воювати проти української армії, – сказав він.

Вадим Денисенко стверджує, що, на жаль, ймовірність захоплення Луганської області Росією є дуже висока, але щодо Донецької області, то там є серйозні фортеці у вигляді Слов’янська та Краматорськ, які взяти буде дуже складно.

Раніше в Головному управлінні розвідки пояснили, чи можливий наступ з боку Білорусі, зважаючи на внутрішній спротив білорусів.