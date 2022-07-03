Июль, 02 в 23:13

Российская армия полностью разрушила в Украине сотни городов и сел, а во временной оккупации находится 2610 украинских населенных пунктов.

Об этом в вечернем обращении 2 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что украинские защитники уже освободили из оккупации 1027 городов и сел.

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– Территория 10 областей пострадала от боевых действий после 24 февраля. За это время удалось освободить 1027 городов и поселков, еще 2610 пока находятся под российской оккупацией. И большинство из них нуждаются в восстановлении, сотни из них – российская армия полностью разрушила, их фактически нужно строить заново. Но кроме этого – десятки городов в других областях Украины подверглись ракетным ударам, — сказал президент.

Он добавил, что на территории Украины были уничтожены сотни предприятий, среди которых, в частности, сложные и опасные производства из химических или металлургических отраслей.

Владимир Зеленский также анонсировал на понедельник, 4 июля, важное для Украины международное мероприятие по восстановлению украинских городов, которое состоится в швейцарском городе Лугано.

— Масштабное международное мероприятие, посвященное восстановлению нашей страны. Восстановление в широком смысле слова. Надо не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни, для Украины – безопасную, современную, удобную, безбарьерную. Для этого нужны колоссальные инвестиции – миллиарды, новые технологии, передовой опыт, новые институции и, конечно, реформы, – сказал он.

Президент подчеркнул, что это самый большой экономический проект в Европе нашего времени. По его словам, для поддержок со всего мира это еще и чрезвычайные возможности показать себя, какие будут приглашены работать в Украине.

– Конференция в Лугано может стать весомым шагом для восстановления Украины. И когда мы реализуем этот проект, а я уверен, что это будет, его отсчет будет вестись, возможно, именно с этого мероприятия. Хотя предстоит сделать еще очень многое для нашей победы – и это трудный путь, потому что война продолжается – но уже сейчас нужно делать все возможное, чтобы агрессор проиграл не только на поле боя, но и исторически, концептуально, — сказал он.

Владимир Зеленский затронул и тему фронта, назвав местом самых жестоких боев по-прежнему Донбасс. Эпицентром боевых действий остается Луганская область.

— Усиливается враждебная активность на Харьковщине. Удалось выгнать оккупантов из Ивановки Херсонской области, продолжаем давить на юге нашего государства, — сказал он.

Президент отметил, что сейчас во многих тыловых городах сейчас ощущается расслабленность.

– Но война не закончилась – она есть. К сожалению, ее жестокость иногда только нарастает, и нельзя о ней забывать. Поэтому обязательно помогайте армии, помогайте волонтерам, помогайте всем, кто остался наедине в это время. И постоянно используйте все свои контакты за границей, все свои информационные возможности – даже просто социальные сети, чтобы распространять правду о войне и преступлениях оккупантов на нашей земле, — призвал украинский лидер.

Он добавил, что в течение завтра и на следующей неделе состоятся важные переговоры для Украины, в частности новые решения по оборонной помощи.