Липень, 02 в 23:13

Російська армія повністю зруйнувала в Україні сотні міст та сіл, а під тимчасовою окупацією знаходиться 2610 українських населених пунктів.

Про це у вечірньому зверненні 2 липня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що українські захисники вже визволили з окупації 1027 міст та сіл.

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– Територія 10 областей постраждала від бойових дій після 24 лютого. За цей час вдалося звільнити 1027 міст і селищ, ще 2610 поки перебувають під російською окупацією. І більшість з них потребують відбудови, сотні з них – російська армія повністю зруйнувала, їх фактично треба будувати заново. Але окрім цього – десятки міст в інших областях України зазнали ракетних ударів, – сказав президент.

Він додав, що на території України були знищені сотні підприємств, серед яких є, зокрема, складні та небезпечні виробництва з хімічних чи металургійних галузей.

Володимир Зеленський також анонсував на понеділок, 4 липня, важливий для України міжнародний захід з відбудови українських міст, який відбудеться у швейцарському місті Лугано.

– Масштабний міжнародний захід, присвячений відбудові нашої країни. Відбудові в широкому сенсі слова. Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України – безпечну, сучасну, зручну, безбар’єрну. Для цього потрібні колосальні інвестиції – мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції і, звичайно, реформи, – сказав він.

Президент наголосив, що це найбільший економічний проєкт в Європі нашого часу. За його словами, для підтриємців з усього світу це ще й надзвичайні можливості показати себе, які будуть запрошені працювати в Україні.

– Конференція в Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України. І коли ми реалізуємо цей проект, – а я впевнений, що це буде, – його відлік буде вестися, можливо, саме з цього заходу. Хоча належить зробити ще дуже багато для нашої перемоги – і це тяжкий шлях, бо війна продовжується – але вже зараз треба робити все можливе, щоб агресор програв не тільки на полі бою, а ще історично, концептуально, – сказав він.

Володимир Зеленський торкнувся й теми фронту, назвавши місцем найжорстокіших боїв, як і раніше, Донбас. Епіцентром бойових дій залишається саме Луганська область.

– Посилюється ворожа активність на Харківщині. Вдалося вигнати окупантів з Іванівки Херсонської області, продовжуємо тиснути на півдні нашої держави, – сказав він.

Президент зазначив, що наразі у багатьох тилових містах зараз відчувається розслабленість.

– Але війна не закінчилась – вона є. На жаль, її жорстокість подекуди тільки наростає, і не можна про неї забувати. Тому обов’язково допомагайте армії, допомагайте волонтерам, допомагайте усім, хто залишився наодинці в цей час. І постійно використовуйте всі свої контакти за кордоном, всі свої інформаційні можливості – навіть просто соціальні мережі, щоб поширювати правду про війну і про злочини окупантів на нашій землі, – закликав український лідер.

Він додав, що протягом завтра та наступного тижня відбудуться важливі переговори для України, зокрема, нові рішення щодо оборонної допомоги.