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Факты / Происшествия

Мощный взрыв в Чернобаевке: что известно

Анастасия Гевко, редактор ленты
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Мощный взрыв в Чернобаевке: что известно

В Чернобаевке в Херсонской области вновь звучат взрывы. Об этом в субботу, 2 июля, сообщают местные СМИ и каналы в Telegram.

Очевидцы публикуют фото и видео столба черного дыма, который поднимается над селом.

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Официальных данных о том, что произошло, пока что нет.

В комментариях к фото и видео очевидцы пишут, что горит “очень масштабно”, а также о том, что было слышно не один, а несколько взрывов.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил заявил, что оккупанты РФ и их прихвостни боятся сопротивления жителей Херсонской области, которое продолжает нарастать.

Так, оккупационное руководство передвигается по Херсону только с “большим количеством охраны, в бронированных машинах и бронежилетах”.

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Фото: Telegram Сергея Стерненко

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