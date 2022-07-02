Июль, 02 в 13:01

В Чернобаевке в Херсонской области вновь звучат взрывы. Об этом в субботу, 2 июля, сообщают местные СМИ и каналы в Telegram.

Очевидцы публикуют фото и видео столба черного дыма, который поднимается над селом.

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Официальных данных о том, что произошло, пока что нет.

В комментариях к фото и видео очевидцы пишут, что горит “очень масштабно”, а также о том, что было слышно не один, а несколько взрывов.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил заявил, что оккупанты РФ и их прихвостни боятся сопротивления жителей Херсонской области, которое продолжает нарастать.

Так, оккупационное руководство передвигается по Херсону только с “большим количеством охраны, в бронированных машинах и бронежилетах”.

Фото: Telegram Сергея Стерненко