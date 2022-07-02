Мощный взрыв в Чернобаевке: что известно
Требует проверки
В Чернобаевке в Херсонской области вновь звучат взрывы. Об этом в субботу, 2 июля, сообщают местные СМИ и каналы в Telegram.
Очевидцы публикуют фото и видео столба черного дыма, который поднимается над селом.
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Официальных данных о том, что произошло, пока что нет.
В комментариях к фото и видео очевидцы пишут, что горит “очень масштабно”, а также о том, что было слышно не один, а несколько взрывов.
Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил заявил, что оккупанты РФ и их прихвостни боятся сопротивления жителей Херсонской области, которое продолжает нарастать.
Так, оккупационное руководство передвигается по Херсону только с “большим количеством охраны, в бронированных машинах и бронежилетах”.
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