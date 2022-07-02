Потужний вибух у Чорнобаївці: що відомо
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У Чорнобаївці на Херсонщині знову лунають вибухи. Про це в суботу, 2 липня, повідомляють місцеві ЗМІ та канали у Telegram.
Очевидці публікують фото та відео стовпа чорного диму, що піднімається над селом.
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Офіційних даних про те, що сталося, поки що немає.
У коментарях до фото та відео очевидці пишуть, що горить “дуже масштабно”, а також про те, що чути було не один, а кілька вибухів.
Раніше Генеральний штаб Збройних сил заявив, що окупанти РФ та їхні посіпаки бояться опору жителів Херсонської області, який продовжує наростати.
Так, окупаційне керівництво пересувається Херсоном тільки з “великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах”.
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