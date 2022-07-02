Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Потужний вибух у Чорнобаївці: що відомо

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Потужний вибух у Чорнобаївці: що відомо

У Чорнобаївці на Херсонщині знову лунають вибухи. Про це в суботу, 2 липня, повідомляють місцеві ЗМІ та канали у Telegram.

Очевидці публікують фото та відео стовпа чорного диму, що піднімається над селом.

Зараз дивляться

Офіційних даних про те, що сталося, поки що немає.

У коментарях до фото та відео очевидці пишуть, що горить “дуже масштабно”, а також про те, що чути було не один, а кілька вибухів.

Раніше Генеральний штаб Збройних сил заявив, що окупанти РФ та їхні посіпаки бояться опору жителів Херсонської області, який продовжує наростати.

Так, окупаційне керівництво пересувається Херсоном тільки з “великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах”.

Читайте
Вибухи в Миколаєві, Харкові та продовження зачистки на Зміїному: що відбувається на 129-ту добу війни (онлайн)

Фото: Telegram Сергія Стерненка

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка