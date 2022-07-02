Седьмой пакет санкций против РФ: Кулеба скоординировал позицию с Боррелем

Июль, 02 в 17:32

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил предстоящие шаги Украины на пути в ЕС с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Также они скоординировали свои позиции по подготовке седьмого пакета антироссийских санкций.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в сообщении, опубликованном на его странице в Twitter в субботу, 2 июля.

– Во время сегодняшнего звонка Жозеп Боррель и я обсудили дальнейшие шаги после того, как Украина стала кандидатом в ЕС, и скоординировали позиции перед встречей министров иностранных дел G20. Мы оба согласны с необходимостью седьмого пакета санкций ЕС в отношении России, и мы над этим работаем, – подчеркнул министр.

Напомним, ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину. В рамках этого пакета, как ожидается, может быть введено эмбарго на импорт золота из России.

Сейчас смотрят

Ранее Британия, США, Япония и Канада заявляли о том, что в рамках новых санкций против РФ они запретят импорт золота из России.

Отметим, что золото – значительная доля российского экспорта. Только в 2021 году РФ заработала на нем около 15,5 млрд долларов.