Сьомий пакет санкцій проти РФ: Кулеба скоординував позицію з Боррелем

Липень, 02 в 17:32

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив майбутні кроки України на шляху до ЄС із головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Також вони скоординували свої позиції щодо підготовки сьомого пакету антиросійських санкцій.

Про це Дмитро Кулеба написав у повідомленні, опублікованому на його сторінці у Twitter у суботу, 2 липня.

– Під час сьогоднішнього дзвінка Жозеп Боррель і я обговорили подальші кроки після того, як Україна стала кандидатом у ЄС та скоординували позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ G20. Ми обидва згодні з необхідністю сьомого пакету санкцій ЄС щодо Росії, і ми над цим працюємо, – наголосив міністр.

Нагадаємо, ЄС розпочав роботу над сьомим пакетом санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну. В рамках цього пакету, як очікується, може бути запроваджено ембарго на імпорт золота з Росії.

Зараз дивляться

Раніше Британія, США, Японія та Канада заявляли про те, що у рамках нових санкцій проти РФ вони заборонять імпорт золота з Росії.

Зазначимо, що золото є значною частиною російського експорту. Тільки у 2021 році РФ заробила на ньому близько 15,5 млрд доларів.