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Факты / Украина

В МВД назвали сценарии, при которых РФ повторно нападет на Киев

Анастасия Гевко, редактор ленты
Вадим Денисенко
Фото: УНИАН

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал, в каких двух случаях армия России может возобновить наступление на Киев. Он отметил, что важную роль тут отыграла бы Беларусь.

Об этом Денисенко рассказал в интервью РБК-Украина, опубликованном 2 июля. 

Первый случай: если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко согласится запустить свою армию в Украину.

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– Пока что он “петляет” и добра на такое не дал, – сказал советник.

Второй случай: даже без вступления армии Беларуси в непосредственный бой на украинской территории, наступление на Киев было бы возможно, если бы оказались полностью уничтоженными Вооруженные Силы Украины на востоке.

Вадим Денисенко отметил, что в любом случае Беларусь сейчас очень важна для Кремля, так как ее возможное вторжение в Украину отвлекло бы часть наших военных от восточного фронта и создало бы угрозу наступления на Чернигов или Киев.

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Источник: РБК-Украина
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