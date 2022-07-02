В МВД назвали сценарии, при которых РФ повторно нападет на Киев
Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказал, в каких двух случаях армия России может возобновить наступление на Киев. Он отметил, что важную роль тут отыграла бы Беларусь.
Об этом Денисенко рассказал в интервью РБК-Украина, опубликованном 2 июля.
Первый случай: если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко согласится запустить свою армию в Украину.
– Пока что он “петляет” и добра на такое не дал, – сказал советник.
Второй случай: даже без вступления армии Беларуси в непосредственный бой на украинской территории, наступление на Киев было бы возможно, если бы оказались полностью уничтоженными Вооруженные Силы Украины на востоке.
Вадим Денисенко отметил, что в любом случае Беларусь сейчас очень важна для Кремля, так как ее возможное вторжение в Украину отвлекло бы часть наших военных от восточного фронта и создало бы угрозу наступления на Чернигов или Киев.