У МВС назвали сценарії, за яких РФ повторно нападе на Київ
Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів, у яких двох випадках армія Росії може поновити наступ на Київ. Він зазначив, що важливу роль тут відіграла б Білорусь.
Про це Денисенко розповів в інтерв’ю РБК-Україна, опублікованому 2 липня.
Перший випадок: якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погодиться запустити свою армію до України.
– Поки що він “петляє” і добра на таке не дав, – сказав радник.
Другий випадок: навіть без вступу армії Білорусі в безпосередній бій на українській території, наступ на Київ був би можливий, якби були повністю знищені Збройні Сили України на сході.
Вадим Денисенко зазначив, що в будь-якому разі Білорусь зараз дуже важлива для Кремля, оскільки її можливе вторгнення в Україну відволікало б частину наших військових від східного фронту та створило б загрозу наступу на Чернігів чи Київ.