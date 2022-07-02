Липень, 02 в 20:17

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів, у яких двох випадках армія Росії може поновити наступ на Київ. Він зазначив, що важливу роль тут відіграла б Білорусь.

Про це Денисенко розповів в інтерв’ю РБК-Україна, опублікованому 2 липня.

Перший випадок: якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погодиться запустити свою армію до України.

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– Поки що він “петляє” і добра на таке не дав, – сказав радник.

Другий випадок: навіть без вступу армії Білорусі в безпосередній бій на українській території, наступ на Київ був би можливий, якби були повністю знищені Збройні Сили України на сході.

Вадим Денисенко зазначив, що в будь-якому разі Білорусь зараз дуже важлива для Кремля, оскільки її можливе вторгнення в Україну відволікало б частину наших військових від східного фронту та створило б загрозу наступу на Чернігів чи Київ.