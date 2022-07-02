Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У МВС назвали сценарії, за яких РФ повторно нападе на Київ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Вадим Денисенко
Фото: УНІАН

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів, у яких двох випадках армія Росії може поновити наступ на Київ. Він зазначив, що важливу роль тут відіграла б Білорусь.

Про це Денисенко розповів в інтерв’ю РБК-Україна, опублікованому 2 липня.

Перший випадок: якщо самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погодиться запустити свою армію до України.

Зараз дивляться

– Поки що він “петляє” і добра на таке не дав, – сказав радник.

Другий випадок: навіть без вступу армії Білорусі в безпосередній бій на українській території, наступ на Київ був би можливий, якби були повністю знищені Збройні Сили України на сході.

Вадим Денисенко зазначив, що в будь-якому разі Білорусь зараз дуже важлива для Кремля, оскільки її можливе вторгнення в Україну відволікало б частину наших військових від східного фронту та створило б загрозу наступу на Чернігів чи Київ.

Читайте
Вирок для Лукашенка. Як Білорусь втягують у війну проти України

Джерело: РБК-Україна
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка